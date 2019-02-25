Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da Camiye Saldırı

Güney Afrika'da Camiye Saldırı

1 saat önce

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban kentinde bir grup, Faizane Mariam Camisi'nin içini ateşe verdi.

Güney Afrika'da Camiye Saldırı, System.String[]
CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban kentinde bir grup, Faizane Mariam Camisi'nin içini ateşe verdi.

Effingham İslam Toplumu Güven Vakfınca yapılan yazılı açıklamada, bıçaklı saldırganların gece yarısı camiye girerek burayı ateşe verdiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybı olmadığı ancak ateşe verilen caminin büyük hasar gördüğü bildirildi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen saldırganların yakalanması için güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldı.

Güney Afrika'da geçen yıl mayıs ve haziran aylarında birçok camiye düzenlenen saldırılarda üç kişi hayatını kaybetmiş, camilerde büyük hasar oluşmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:11 Kaynak: AA

Durban, Güney Afrika, Güncel
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