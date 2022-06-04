Güney Afrika'da cinayet ve cinsel saldırı vakalarında artış görüldü

Afrika'nın en yüksek suç oranına sahip ülkelerinden Güney Afrika'da cinayet ve tecavüz vakalarında 2022'nin ilk aylarında yükseliş görüldü.

Güney Afrika Polis Bakanı Bheki Cele, basına yaptığı açıklamada, 2022'nin ilk 3 ayında ülkede 6 binden fazla cinayet, 10 binden fazla tecavüz vakasının yaşandığını söyledi.

Cele, aynı dönemde kaçırma olaylarının da geçen yıla göre 2 katına çıkarak 3 bini geçtiğini belirtti.

Ülkedeki suç oranlarının azaltılması için polis kuvvetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Cele, ülkede yeterli polis kuvveti olmadığını savundu.

Artan suç oranlarından dolayı güvenlik ve asayiş problemini aşmaya çalışan ülkede polis ve ordu kuvvetlerinin toplamından daha çok özel güvenlik çalışanı bulunuyor.