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Güney Afrika'da Covid-19'un yeni mutasyonu keşfedildi - Son Dakika

Güney Afrika'da Covid-19'un yeni mutasyonu keşfedildi

25.11.2021 19:52
Güney Afrika'da Covid-19'un yeni mutasyonu keşfedildi

Güney Afrikalı bilim adamları, ülkede B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni bir Covid-19 mutasyonunun tespit edildiğini bildirerek, yeni mutasyonun potansiyel etkilerinin henüz netlik kazanmadığını aktardı.

Güney Afrikalı bilim adamları, ülkede B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni bir Covid-19 mutasyonunun tespit edildiğini bildirerek, yeni mutasyonun potansiyel etkilerinin henüz netlik kazanmadığını aktardı.

Covid-19 salgını yayılmaya sürdürürken, yeni mutasyonlarda ortaya çıkmaya devam ediyor. Güney Afrikalı bilim adamları düzenledikleri basın toplantısında, ülkede B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni bir Covid-19 mutasyonunun tespit edildiğini bildirerek, yeni mutasyonun potansiyel etkilerinin henüz netlik kazanmadığını aktardı. Söz konusu mutasyonun vücudun bağışıklık tepkisinden kaçmaya ve daha bulaşıcı hale gelmesine yardımcı olacak "olağandışı bir konstellasyon takımına" sahip olduğunu aktaran bilim adamları, söz konusu mutasyonun Gauteng eyaletinde hızla yayıldığını ve yeni vakaların yüzde 90'ının B.1.1.529 olabileceğini açıkladı.

Ülkedeki diğer 8 eyalette de yeni mutasyonun olabileceğini ifade eden bilim adamları, yaklaşık 100 kişiden alınan örneklerin B.1.1.529 olduğunu doğruladı. Bilim adamları, yeni mutasyonunun Güney Afrika dışında Botsvana ve Hong Kong'da da tespit edildiğini ve Hong Kong'daki vakanın Güney Afrika'dan gelen bir kişide olduğunu aktardı. Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "Veriler sınırlı olsa da, uzmanlarımız yeni mutasyonu ve olası etkilerinin neler olabileceğini anlamak için yerleşik tüm gözetim sistemleriyle fazla mesai yapıyor" dedi.

DSÖ'YE ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Güney Afrika, yeni tespit edilen mutasyonu tartışmak üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışma grubundan acil toplantı talep etti.

"KISITLAMALAR İÇİN ERKEN"

Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla ise yaptığı açıklamada, hükümetin tespit edilen yeni mutasyona karşı daha sert kısıtlamalar getirip getirmeyeceğini söylemek için çok erken olduğunu aktardı.

GÜNEY AFRİKA, GEÇEN YIL BETA MUTASYONU TESPİT EDİLEN İLK ÜLKE OLMUŞTU

DSÖ tarafından "endişe verici" olarak nitelendirilen Covid-19'un Beta mutasyonu, geçen yıl ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilmişti. Beta'nın diğer mutasyonlara kıyasla daha bulaşıcı ve aşıların söz konusu mutasyona karşı etkisinin daha az olduğu ortaya çıkmıştı. Güney Afrika'da yılın başlarında ise, C.1.2 adlı yeni mutasyon tespit edilmişti.

Öte yandan Güney Afrika'da salgının başından bu yana 2 milyon 950 bin 35 kişide Covid-19 tespit edilirken, toplam 89 bin 657 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(İHA)

Güney Afrika'da Covid-19'un yeni mutasyonu keşfedildi

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Covid-19'un yeni mutasyonu keşfedildi - Son Dakika


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