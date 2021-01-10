Güney Afrika'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü "mali çıkarlarını bildirmediği" gerekçesiyle soruşturuluyor - Son Dakika

Güney Afrika'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü "mali çıkarlarını bildirmediği" gerekçesiyle soruşturuluyor

10.01.2021 21:45
Güney Afrika'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Khusela Diko hakkında "tüm mali çıkarlarını bildirmediği" gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Khusela Diko hakkında "tüm mali çıkarlarını bildirmediği" gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özel Soruşturma Birimi (SIU) tarafından yapılan araştırmada, Diko'nun tüm mali çıkarlarını bildirmediğine ilişkin bir bilgi tespit edildi ve hakkında iç disiplin soruşturması başlatıldı.

Bu durum, Sözcü Diko'nun "resmi bir uzaklaştırma alma riskiyle karşı karşıya kalması" anlamına geliyor.

Temmuz 2020'de özel izne çıkmıştı

Diko, eşi Madzikane II Diko'nun, Guateng Eyaleti Sağlık Departmanına kişisel koruyucu ekipman tedarik etmek üzere 150 milyon Rand (9,8 milyon dolar) değerinde bir ihale aldığının ortaya çıkmasının ardından, Temmuz 2020'de özel izne çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın talimatıyla SIU tarafından konuya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, Diko'nun bu ihale sürecinde usulsüzlüğe karıştığına dair herhangi bir delile rastlanmadığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Güney Afrika, Temmuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'mali çıkarlarını bildirmediği' gerekçesiyle soruşturuluyor - Son Dakika


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