Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da Doğal Gaz Yatağı Bulundu

Güney Afrika'da Doğal Gaz Yatağı Bulundu

1 saat önce

Katar Petrol Kurumu (QP) ile Total, Güney Afrika'da büyük bir doğal gaz yatağı buldu.

Güney Afrika'da Doğal Gaz Yatağı Bulundu, System.String[]
Katar Petrol Kurumu (QP) ile Total, Güney Afrika'da büyük bir doğal gaz yatağı buldu.

QP tarafından yapılan açıklamaya göre, QP ile ortağı Fransız enerji şirketi Total, Güney Afrika'da Outeniqua Havzası'ndaki Brulpadda kuyusunda 3 bin 633 metre derinlikte büyük bir doğal gaz yatağı keşfetti.

Katar Enerji Bakanı ve QP İcra Kurulu Başkanı Saad Şeride el-Kabi, doğal gaz keşfinin, QP'nin uluslararası anlamda ilk keşfi olduğunu belirtti.

Total'in Üst Yöneticisi Patrick Pouyanne ise bölgede bulunan yatağın 500 milyon ila 1 milyar varil petrol eşdeğerinde olduğunu kaydetti.

Ülkede 19 bin kilometrekare genişliğindeki alanda çıkarılacak doğal gazın yüzde 45'i Total, yüzde 25'i Katar Petroleum, yüzde 20'si CNR International ve yüzde 10'u da Güney Afrika merkezli Main Street şirketi arasında pay edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:52 Kaynak: AA

Katar, Güney Afrika, Güncel
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