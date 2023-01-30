Güney Afrika'da doğum günü partisine saldırı düzenlendi: 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güney Afrika'nın Doğu Kap eyaletine bağlı Gqeberha şehrinde düzenlenen bir doğum günü partisinde silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 2 kişi tarafından düzenlendiği öğrenilen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

"SUÇLULAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜLER"

Afrika Polis Servisi (SAPS), yerel saatle 17.15-17.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. SAPS Komiseri Nomthetheleli Lillian Mene hayatını kaybedenlerin kimliklerini paylaşmazken, "Bu kurbanlar, suçlular tarafından öldürüldü. Biz de neler olup bittiğini öğrenmeden ve cinayeti kimlerin işlediğini bulmadan durmayacağız" ifadelerini kullandı.