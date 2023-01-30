Güney Afrika'da doğum günü partisine saldırı düzenlendi: 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Güney Afrika'da doğum günü partisine saldırı düzenlendi: 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

30.01.2023 13:53

Güney Afrika'nın Doğu Kap eyaletindeki bir doğum günü kutlamasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Afrika Polis Servisi, "Bu kurbanlar, suçlular tarafından öldürüldü. Biz de neler olup bittiğini öğrenmeden ve cinayeti kimlerin işlediğini bulmadan durmayacağız" açıklamasını yaptı.

Güney Afrika'nın Doğu Kap eyaletine bağlı Gqeberha şehrinde düzenlenen bir doğum günü partisinde silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 2 kişi tarafından düzenlendiği öğrenilen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

"SUÇLULAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜLER"

Afrika Polis Servisi (SAPS), yerel saatle 17.15-17.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. SAPS Komiseri Nomthetheleli Lillian Mene hayatını kaybedenlerin kimliklerini paylaşmazken, "Bu kurbanlar, suçlular tarafından öldürüldü. Biz de neler olup bittiğini öğrenmeden ve cinayeti kimlerin işlediğini bulmadan durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Güney Afrika, Afrika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güney Afrika'da doğum günü partisine saldırı düzenlendi: 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrika'da doğum günü partisine saldırı düzenlendi: 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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