Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, gösteriler nedeniyle trafikte mahsur kalan bir sürücünün protestoculara ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Ülkede son dönemde ardı ardına yapılan akaryakıt zamlarını protesto eden dolmuş şoförleri, dünden beri bölgedeki çok sayıda otoyolu trafiğe kapattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Afrika'da dolmuşçuların akaryakıt zammı protestosunda 1 kişi öldü - Son Dakika

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