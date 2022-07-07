Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Mpumalanga eyaletinde dolmuş şoförlerinin akaryakıt zammı protestosunda açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Ülkede son dönemde ardı ardına yapılan akaryakıt zamlarını protesto eden dolmuş şoförleri, dünden beri bölgedeki çok sayıda otoyolu trafiğe kapattı.
Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, gösteriler nedeniyle trafikte mahsur kalan bir sürücünün protestoculara ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Güney Afrika'da dolmuşçuların akaryakıt zammı protestosunda 1 kişi öldü - Son Dakika