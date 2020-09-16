Güney Afrika'da Ebubekir Efendi'nin torunlarına Türk vatandaşlığı verilmeye başlandı - Son Dakika

Güney Afrika'da Ebubekir Efendi'nin torunlarına Türk vatandaşlığı verilmeye başlandı

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney Afrika'da Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin soyundan gelenlere vatandaşlık verilmeye başlandığını açıkladı.

Güney Afrika'da Ebubekir Efendi'nin torunlarına Türk vatandaşlığı verilmeye başlandı, System.String[]

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney Afrika'da Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin soyundan gelenlere vatandaşlık verilmeye başlandığını açıkladı.

Büyükelçi Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güney Afrika'daki Müslümanlarla aramızdaki en güçlü köprüyü, tarihi bağı teşkil eden Sultan Abdülaziz'in talimatıyla 1863'te Güney Afrika'daki Müslüman kölelere din eğitimi vermek üzere gönderilen Ebubekir Efendi'nin soyundan gelenlere vatandaşlıkları 20 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla tevdi edildi." ifadesini kullandı.

"Hayatının sonuna kadar orada yaşayan din alimi Ebu Bekir Efendinin soyundan gelen ve halen 'Effendi' soyadını taşıyan soydaşlarımızla bağımızı resmen yeniden kurduk. Bugün, ilk grup soydaşımız Büyükelçiliğimize gelerek kendilerine tevdi edilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve Pasaport başvurusunda bulundular." diyen Büyükelçi Çomoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 yıllık kopmuş bağın fiilen ve hukuken yeniden kurulmasına aracılık ve şahitlik ettiğimiz için onurluyuz, kıvançlıyız. Ümit ediyoruz ki gerçekten esasen her alanda hissettiğimiz Ebubekir Efendinin güçlü tarihi mirasından kaynaklanan Güney Afrikalılar üzerindeki bu sıcaklık artarak devam edecektir. Bugün artık Ümit Burnu'nda dünyanın bir ucunda gerçekten soydaşlarımız olan Türk ve Güney Afrika vatandaşı kardeşlerimizle birlikte büyük bir aile olduk. Hayırlı uğurlu olsun."

-Ebubekir Efendi Kimdir?

Sultan Abdülaziz Han döneminde Ümit Burnu'na İslami ilimleri öğretmek, Müslümanlar arasındaki dini ve içtimai ihtilafları çözmek maksadıyla gönderilen Osmanlı alimi Ebubekir Efendi, 1863'te Cape Town'a gitti ve yaklaşık 17 yıl Güney Afrika'da görev yaptı. Ebubekir Efendi, Cape Town'a varışının 15'inci gününde bir okul açtı. 20 gün içinde 300'den fazla öğrenci topladı. Kur'an-ı Kerim, Arapça, Türkçe öğretti ve dini kitaplar okuttu.

Güney Afrika'da bir taraftan eğitim ile meşgul olan Ebubekir Efendi, diğer taraftan halka daha iyi bir şekilde nüfuz edebilmek için kısa zamanda mahalli dil olan Felemenkçe ve İngilizceyi öğrendi. Birçok önemli dini kitabı 7 ayda, hızla öğrendiği yerel dile çevirdi. Müslümanlar arasında doğru bir İslami anlayışın yayılması için yıllarca mücadele veren Ebubekir Efendi, 29 Ağustos 1880'de arkasında pek çok cami ve okulun yanı sıra, kültürel miras bırakarak Cape Town'da hayatını kaybetti.

Güney Afrika, Osmanlı, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Ebubekir Efendi'nin torunlarına Türk vatandaşlığı verilmeye başlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa ediyor Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi İspanya'daki bir kasabada, koronavirüs nedeniyle ölenleri toprağa verecek yer kalmadı Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti
Fransa Futbol Federasyonu, olaylı PSG-Marsilya maçı sonrası ceza yağdırdı Fransa Futbol Federasyonu, olaylı PSG-Marsilya maçı sonrası ceza yağdırdı         
23:43
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek         
22:38
Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti         
22:10
Komşusunu döven Halil Sezai'nin İzmit konseri iptal edildi Komşusunu döven Halil Sezai'nin İzmit konseri iptal edildi         
21:45
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı         
19:46
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 23:50:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Afrika'da Ebubekir Efendi'nin torunlarına Türk vatandaşlığı verilmeye başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei