Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü - Son Dakika
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Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü

10.07.2022 10:18
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, alkollü bir eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, Johannesburg'un Soweto ilçesindeki bir meyhanede meydana gelen olayda 14 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Soweto, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırıda 14 kişi öldü - Son Dakika
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