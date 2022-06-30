Güney Afrika'da Elektrik Kesintileri Başladı

CAPE TOWN, 30 Haziran (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki elektrik kesintisi sırasında Fish Hoek Plajı'nda gün batımından sonra vakit geçiren insanlar, 29 Haziran 2022. Güney Afrika'nın devlet elektrik şirketi Eskom Salı günü, Salı ve Çarşamba günlerinin belirli zamanlarında elektrik kesintisini gerektiren seviyeyi mevcut Aşama 4'ten daha şiddetli olan Aşama 6'ya yükselteceğini açıkladı ve buna gerekçe olarak, şirketin elektrik santrallerinde aksamalara neden olan işçilerin koruma altında olmayan yasadışı ücret eylemini gösterdi. (Fotoğraf: Lyu Tianran/Xinhua)