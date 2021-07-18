Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın hapsedilmesi ile başlayan şiddet olayları 10. gününde - Son Dakika

Güney Afrika'da hapisteki eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle başlayıp, yağma ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler 10. gününü doldurdu.

Alınan bilgiye göre, şimdiye kadar en az 212 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Ülkenin Kwazulu-Natal ve Gauteng eyaletlerinde 161 alışveriş merkezi, 11 depo, 8 fabrika ve 161 içki satış noktası yağmacılar tarafından hedef alındı.

Olaylar nedeniyle ürün tedarik zincirinin durma noktasına gelmesi sonucu özellikle Kwazulu-Natal'da gıda ve akaryakıt kıtlığı tehlikesi baş gösterdi.

Bölgede yağmacıların saldırısına maruz kalmamış az sayıda marketin önünde ise yüzlerce metrelik kuyruklar gözlendi.

Polis, Kwazulu-Natal'da gıda ve akaryakıt konvoylarını koruma altına alırken, hükümet tarafından bölgeye gıda yardımı başlatıldı.

Olayların başlangıç noktası olan Kwazulu Natal eyaletinde gerilim devam ederken, Gauteng kısmen sakin bir hafta sonu geçirdi.

Cumhurbaşkanı, yağmalanan alışveriş merkezlerini ziyaret etti

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkenin en büyük kenti Johannesburg'un Soweto semtinde yağmalanan alışveriş merkezlerini ziyaret ederek, temizlik çalışmalarına katıldı.

Ramaposa, "Jabulani" isimli yağmalanmış alışveriş merkezinde yaptığı konuşmada, "başarısız bir ayaklanma girişimi" olarak tanımladığı olayların arkasındaki kişilerin yakalanarak hesap sorulacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaosun arkasında "provokasyon" iddiası

Yaşanan olayları provoke ettikleri gerekçesiyle şimdiye kadar 4 kişi gözaltına alınırken, bunların arasından 3 kişi de yarın mahkeme karşısına çıkacak.

Hükümet tarafından daha önce yapılan açıklamada, olayların arkasında parmağı olduğu iddia edilen 12 kişinin arandığı bildirilmişti.

Olayların başlangıç noktası: Jacob Zuma

Güney Afrika'yı 2009-2018 döneminde yöneten Jacob Zuma'nın, devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti.

İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar, yıllar içinde düşürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesince mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

79 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı, nakledildiği Estcourt Cezaevi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınmıştı.

9 Temmuz'da Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle gerçekleştirilen gösteriler, kısa sürede yağma ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.