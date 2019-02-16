Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da Eski Diplomata Yolsuzluk Suçlaması

Güney Afrika'da Eski Diplomata Yolsuzluk Suçlaması

1 saat önce

Güney Afrika'nın eski Tahran büyükelçisi Yusuf Saloojee, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında alındı.

Güney Afrika'da Eski Diplomata Yolsuzluk Suçlaması, System.String[]
Güney Afrika'nın eski Tahran büyükelçisi Yusuf Saloojee, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında alındı.

Güney Afrika Polis Sözcüsü Hangwani Mulaudzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 75 yaşındaki Saloojee'nin polise teslim olduğunu belirtti.

Yusuf Saloojee'nin İran menşeli bir GSM şirketinden 100 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:23 Kaynak: AA

Polis, Güney Afrika, Güncel
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