Güney Afrika'da Eski Diplomata Yolsuzluk Suçlaması
1 saat önce
Güney Afrika'nın eski Tahran büyükelçisi Yusuf Saloojee, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında alındı.
Güney Afrika
'nın eski Tahran
büyükelçisi Yusuf Saloojee, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında alındı.
Güney Afrika Polis
Sözcüsü Hangwani Mulaudzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 75 yaşındaki Saloojee'nin polise teslim olduğunu belirtti.
Yusuf Saloojee'nin İran
menşeli bir GSM şirketinden 100 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:23 Kaynak: AA
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