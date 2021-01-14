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Güney Afrika'da evini aslanlar basan çift zor anlar yaşadı - Son Dakika

Güney Afrika'da evini aslanlar basan çift zor anlar yaşadı

14.01.2021 17:51
Güney Afrika'da evini aslanlar basan çift zor anlar yaşadı

Güney Afrika'da satılığa çıkarılan evi kontrole gelen çift bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı.

Güney Afrika'da satılığa çıkarılan evi kontrole gelen çift bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Güney Afrika'da David de Beer ve eşi Mariska, Hoedspruit kasabasında David'in babasına ait olan ve satılığa çıkarılan eve kontrol için gitti. Çift lüks müstakil villaya ait bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı. Paniğe kapılan çiftin o anları cep telefonuyla kayda aldı. Afrika medyasından Triangle'ın haberine göre, aslan sürüsünün dinlenmek için villanın bahçesini seçtiğini aktardı. Görüntüde çiftin eve girmek için kapıyı araladığında evin bahçesinde uyuyan 6 aslanla karşılaştığı görüldü. Gördükleri karşısında şaşkına dönen çift, kapıyı kapattığı sırada çıkan sesle uynan aslanlar ayaklandı.

"KORKTUK, EVİ TERK ETTİK"

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan David de Beer, eşiyle birlikte babasının satılığa çıkarılan evini kontrole geldiklerini ve bahçede aslanlarla karşılaştıklarını söyledi. David de Beer, " Gördüklerim karşısında şaşkına döndüm. Ev aslanlar tarafından resmen kuşatılmış. Korktuk, evi terk ettik" diye konuştu.

- Afrika

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Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da evini aslanlar basan çift zor anlar yaşadı - Son Dakika


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