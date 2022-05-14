Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi protesto edildi (2) - Son Dakika

Nakba'nın 74. yıl dönümü kapsamında BBC'nin İngiltere'nin başkenti Londra'daki merkezinin önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları İsrail'in Filistin'i işgalini ve Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince vurularak öldürülmesini protesto ediyor.

Burada yapılan konuşmaların ardından göstericiler Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya yürüdü.