Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da Gaz Zehirlenmesi: 5 Ölü

Güney Afrika'da Gaz Zehirlenmesi: 5 Ölü

1 saat önce

Güney Afrika'da kullanılmayan bir madende gazdan zehirlenen 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika'da Gaz Zehirlenmesi: 5 Ölü, System.String[]
Güney Afrika'da kullanılmayan bir madende gazdan zehirlenen 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde kullanılmayan kömür madeninde gaz patlaması meydana geldi. Olayda 20 kişi mahsur kalırken, 5 kişi de hayatını kaybetti. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı. - CAPE TOWN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:58 Kaynak: İHA

Güney Afrika, 3. Sayfa
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