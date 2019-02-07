Güney Afrika'da Gaz Zehirlenmesi: 5 Ölü
1 saat önce
Güney Afrika'da kullanılmayan bir madende gazdan zehirlenen 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güney Afrika
'da kullanılmayan bir madende gazdan zehirlenen 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde kullanılmayan kömür madeninde gaz patlaması meydana geldi. Olayda 20 kişi mahsur kalırken, 5 kişi de hayatını kaybetti. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı. - CAPE TOWN
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:58 Kaynak: İHA
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