Güney Afrika'da gece kulübünde ölen 21 genç gazdan zehirlenmiş olabilir - Son Dakika
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Güney Afrika'da gece kulübünde ölen 21 genç gazdan zehirlenmiş olabilir

29.06.2022 20:36
Güney Afrika'da gece kulübünde ölen 21 genç gazdan zehirlenmiş olabilir

Güney Afrika'da bir gece kulübünde ölü bulanan 21 gencin gazdan zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Güney Afrika'da bir gece kulübünde ölü bulanan 21 gencin gazdan zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Güney Afrika'da bir gece kulübünde 21 gencin gizemli bir şekilde hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmaya yakın bir kaynak, gençlerin zemin katta yetersiz havalandırılan bir odada gaz sızıntısından zehirlenerek ölmüş olabilecekleri ihtimali üzerinde durulduğunu ifade ederek, ölümlerin karbon monoksit zehirlenmesinden mi, propan gazından mı yoksa barın içinde yanan başka bir petrol ürününden mi kaynaklandığını belirlemek için testlerin sürdüğünü aktardı.

Kaynak ayrıca, cesetleri incelerken cesetlerden tuhaf bir kimyasal koku geldiğini belirterek, bunun hangi kimyasal olduğunun net olmadığını ve polisin olay yerindeki tüm aletleri incelediğini sözlerine ekledi.

Adli tıp ekibinden bir sözcü, nihai rapor çıkana kadar soruşturmanın herhangi bir yönü hakkında yorum yapmayı reddetti. Doğu Kap eyalet hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, hayatını kaybeden gençler üzerinde otopsi yapıldığı ve örneklerin inceleme için bir laboratuvara gönderildiği aktarıldı.

Güney Afrika'nın Doğu Londra kentindeki Enyobeni adlı gece kulübünde 26 Haziran'da, sınavların bitişini kutlamak için toplanan 14-20 yaşları arasındaki 21 genç henüz bilinmeyen bir nedenle ölmüştü. Hayatını kaybedenler arasında 13 yaşında bir kız çocuğu da bulunurken, 18 yaşından küçüklere alkol servisi yapmanın yasa dışı olduğu Güney Afrika'da söz konusu gece kulübü olayın ardından kapatılmıştı. - CAPE TOWN

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Kaynak: İHA

Güney Afrika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güney Afrika'da gece kulübünde ölen 21 genç gazdan zehirlenmiş olabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrika'da gece kulübünde ölen 21 genç gazdan zehirlenmiş olabilir - Son Dakika
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