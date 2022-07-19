Güney Afrika'da gece kulübünde ölen 21 gencin kanında zehirli madde bulundu

Güney Afrika'daki bir gece kulübünde şüpheli şekilde ölü bulunan 21 gencin kanında alkolün zehirli bir formu olarak bilinen metanol tespit edildi.

Güney Afrika'nın Doğu Londra kentindeki bir gece kulübünde 21 gencin gizemli bir şekilde hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Doğu Cape Sağlık Departmanı Klinik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Doktor Litha Matiwane tarafından yapılan açıklamada, "Hayatını kaybeden 21 kişinin vücudunda metanol (metil alkol) tespit edildi. Fakat, ölüm nedenini öğrenebilmek için belirsiz metanol seviyelerini analiz etme çalışmaları sürüyor" ifadeleri kullanıldı. Matiwane ayrıca, yetkililerin Cape Town'daki bir laboratuvarda devam eden çalışmaların kesin sonuçlarını beklediğini söyledi. Solvent, pestisit ve alternatif yakıt kaynağı alternatifi olarak kullanılan metanol, alkolün zehirli bir formu olarak biliniyor.

Güney Afrika'nın Doğu Londra kentindeki Enyobeni adlı gece kulübünde 26 Haziran'da, sınavların bitişini kutlamak için toplanan 14-20 yaşları arasındaki 21 genç henüz bilinmeyen bir nedenle ölmüştü. Hayatını kaybedenler arasında 13 yaşında bir kız çocuğu da bulunurken, 18 yaşından küçüklere alkol servisi yapmanın yasa dışı olduğu Güney Afrika'da söz konusu gece kulübü olayın ardından kapatılmıştı. - CAPE TOWN