Güney Afrika'da geçen yıl 23 binden fazla kişi cinayete kurban gitti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen yıl 23 binden fazla kişi öldürüldü.

Güney Afrika Polis Teşkilatı'nın (SAPS) 2021 yılı suç istatistiklerine göre, geçen yıl ülkede 23 bin 758 cinayet işlendi.

Her gün ortalama 65 kişinin cinayete kurban gittiği ülkede işlenen cinayet sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, bu rakamlarla dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.