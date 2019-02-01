Güney Afrika'da Geçiş Yolu Çöktü: En Az 3 Ölü

Güney Afrika'nın Johannesburg kenti yakınlarında bir okulda geçiş yolunun çökmesi sonucu en az 3 öğrenci hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kenti yakınlarında bir okulda geçiş yolunun çökmesi sonucu en az 3 öğrenci hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.



Güney Afrika'nın Johannesburg kenti yakınlarında bir okulun geçiş yolu belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayda 3 öğrenci hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği Guateng vilayeti Eğitim Bakanı Panyaza Lesufi, Vanderbijlpark'ta Hoerskool Driehoek Lisesi'nde yaşanan olayda 2 erkek ve bir kız öğrencinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Güney Afrikalı yetkili, "Küçük bedenleri bu halde görmek acı verici" dedi.



Olayın ardından okulda eğitime ara verildi. Enkaz altında kalan olabileceği ifade edilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Milli Eğitim Bakanlığı hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı diledi. - JOHANNESBURG

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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