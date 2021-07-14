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Güney Afrika'da gerilim tırmanıyor! Protestolarda ateşe verilen binada anne-çocuk mahsur kaldı, anne çocuğunu aşağı atarak kurtardı - Son Dakika

Güney Afrika'da gerilim tırmanıyor! Protestolarda ateşe verilen binada anne-çocuk mahsur kaldı, anne çocuğunu aşağı atarak kurtardı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:02

Güney Afrika'da eski cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrasında patlak veren protestolar aralıksız sürüyor. 72 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda alışveriş merkezleri önce yağmalandı sonra ateşe verildi. Ülkede tırmanan gerilim sırasında yağmacıların ateşe verdiği ileri sürülen bir binada mahsur kalan anne, küçük çocuğunu kurtarmak için binanın birinci katından aşağı attı. Saniye saniye kaydedilen o anlara ait video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Güney Afrika'da hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.

Kwazulu-Natal eyaletinin Durban ve Pietermaritzburg kentleri ile Gauteng eyaletinin Johannesburg kentinde çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalanırken, gösteriler sırasında 72 kişi hayatını kaybetti.

Protestolarla yangın yerine dönen Güney Afrika'da ateşe verilen binada mahsur kalan anne, çocuğunu aşağı atarak kurtardı

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan yağmacıların ateşe verdiği ileri sürülen bir binada mahsur kalan anne, küçük çocuğunu kurtarmak için binanın birinci katından aşağı attı.

Sosyal medya yayılan görüntülerde, annenin küçük çocuğunu kurtarmak için aşağıda bekleyen kalabalığa attığı görüldü. Çocuk, caddedeki yardımseverlerin çabalarıyla yara almadan kurtuldu. 13 Temmuz'da Durban'daki bir binada çekilen görüntüler, sosyal medya ve yerel medyada geniş yer buldu.

Protestolarla yangın yerine dönen Güney Afrika'da ateşe verilen binada mahsur kalan anne, çocuğunu aşağı atarak kurtardı

ÇAĞRI YAPILDI

Güney Afrika Cumhuriyeti Güvenlik Bakanı Yardımcısı Zizi Kodwa, vatandaşları toplanıp bir araya gelerek varlıklarını yağmacılardan korumaya çağırdı.

Kodwa, Soweto kentinde bir alışveriş merkezini korumak için toplanan halkı ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yağmacıların halk içerisindeki bir "azınlık" olduğunu belirten Kodwa, insanların bir araya gelerek alışveriş merkezlerini ve kendi topluluklarını korumasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kodwa, güvenlik güçlerinin kendini savunanlara yardımcı olacağını belirterek, "Güney Afrikalıların çoğunluğu bu kaosu desteklemiyor." dedi. Ülkede yağma olaylarında 6. güne girilirken, bazı kentlerde halkın silahlanarak yağmacılara karşılık verdiği ileri sürüldü.

Protestolarla yangın yerine dönen Güney Afrika'da ateşe verilen binada mahsur kalan anne, çocuğunu aşağı atarak kurtardı

ÖLÜ SAYISI 72'YE YÜKSELDİ

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrasında patlak veren şiddet ve yağma olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısı 72'ye çıktı.

Ulusal Müşterek Operasyon ve İstihbarat Yapısı'ndan (NATJOINTS) yapılan açıklamada, olaylarda hayatlarını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada, olayların Kwazulu-Natal ve Gauten eyaletlerinin ardından Mpumalanga ve Northern Cape eyaletlerine de sıçradığı ifade edildi.

Ölümlerin bir kısmının yağma olayları sırasında yaşanan izdihamdan kaynaklandığının kaydedildiği açıklamada, Gauteng'deki çatışmalarda hayatını kaybeden polis memuru Meshack Mahlangu'nun ailesine başsağlığı dilendi.

Öte yandan, şu ana kadar 549'u Kwazulu-Natal eyaletinde, 683'ü Gauteng eyaletinde olmak üzere 1234 kişi gözaltına alındı.

Güney Afrika'da gerilim tırmanıyor! Protestolarda ateşe verilen binada anne-çocuk mahsur kaldı, anne çocuğunu aşağı atarak kurtardı

cumhurbaşkanı, Güney Afrika, Gauteng, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da gerilim tırmanıyor! Protestolarda ateşe verilen binada anne-çocuk mahsur kaldı, anne çocuğunu aşağı atarak kurtardı - Son Dakika


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