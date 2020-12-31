Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış virüse Fransa'da da rastlandı - Son Dakika

Fransa'da, Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış korona virüsün yeni türünün (501.V2) tespit edildiği bildirildi.

Kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilen Fransa'da, Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış korona virüs türünden (501.V2) tespit edildi. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın İsviçre sınırına yakın olan Haut-Rhin bölgesinde yaşadığı belirtilen hastanın Güney Afrika'dan döndüğü belirtildi.

Hastanın evde kendisini izole ettiği belirtilirken, söz konusu virüsün daha bulaşıcı olduğu aktarıldı.

(Özlem Kaplan/İHA)