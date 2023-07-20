Güney Afrika'da Halk Tarafından Yakılan 4 Soygun Şüphelisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika'da Halk Tarafından Yakılan 4 Soygun Şüphelisi Hayatını Kaybetti

20.07.2023 15:54

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'un Alexandra bölgesinde, soyguncu oldukları iddia edilen 4 kişi halk tarafından yakılarak öldürüldü. Bölgedeki yüksek suç oranlarından şikayetçi olan halk, soygun olaylarına karıştıklarını iddia ettikleri bu kişileri yakalayarak önce taşladı, ardından ateşe verdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kişilerin yanı sıra, polis ekipleri de taşlı saldırıya uğradı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı ancak henüz gözaltı yapılmadı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'un Alexandra bölgesinde, soyguncu oldukları iddia edilen 4 kişi halk tarafından yakılarak öldürüldü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Johannesburg'un Alexandra bölgesinde yüksek suç oranlarından şikayetçi olan halk, bölgedeki soygun olaylarına karıştıklarını iddia ettikleri 4 kişiyi yakalayarak önce taşladı, ardından ateşe verdi.

Yakılan kişiler olay yerinde hayatını kaybetti ve bölgeye gelen polis ekipleri de taşlı saldırıya uğradı.

Polisten yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Halk Tarafından Yakılan 4 Soygun Şüphelisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Nusret, Londra restoranındaki fiyatları gelen tepkiler sonrası düşürdü
15:39 Nusret, gelen tepkilerin ardından Londra'daki restoranında fiyatları düşürdü
15:42 İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Provokasyonu
15:38 Yine İsveç yine İslam'a hakaret! Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına aldı
15:37 Jesus, yaptığı hareketle Arap futbolseverlere pes dedirtti! Portekizli hocayı topa tuttular
15:32 Jorge Jesus maç oynanırken yaptığıyla Arapları çılgına çevirdi! Tepkiler çığ gibi
15:18 Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni belli oldu
15:14 Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni ortaya çıktı
15:14 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum ne? İşte kurlardaki hareketlilik
15:09 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 16:24:35. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da Halk Tarafından Yakılan 4 Soygun Şüphelisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement