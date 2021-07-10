Güney Afrika'da hapisteki eski Cumhurbaşkanı Zuma yanlısı gösterilerde şiddet olayları yaşandı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "mahkemeye itaatsizlik" suçundan 15 aylık hapis cezasını çekmek üzere 8 Temmuz'da cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma yanlısı gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.

Zuma'nın affedilmesi talebiyle sokaklara dökülen göstericiler, Kwazulu-Natal eyaletinde N3 karayolunda 33 kamyonu ateşe verdi.

News24'ün haberine göre göstericiler, kamyonlardan birine yüklü son model otomobilleri de yağmaladı.

Yaşanan şiddet olaylarıyla ilişkisi olduğu tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı.

Ülkede ulaşımın ana arterlerinden N-3 karayolunda yol tamir çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, karayolu taşımacılığının hedef alınmasının ekonomiyi baltalayacağı konusunda uyarıda bulunularak, "Anayasa protesto hakkını korur, ancak protesto hakkı yasaları çiğnemek, mülkü yok etmek ve geçim kaynaklarını tehdit etmek için kötüye kullanılamaz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, göstericilere hukukun üstünlüğünü baltalamaya son verme çağrısında bulunuldu.

Ülkede 1994'ten beri iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresinden (ANC) yapılan açıklamada da Kwazulu-Natal eyaletinde yıkım izleri bırakan şiddetli protestoları kınandığı bildirildi.

Açıklamada, "ANC, kolluk kuvvetlerini kamusal şiddete, maddi zarara, ekonomik faaliyetin aksamasına ve hizmet sunumuna karşı her türlü kanunsuzluğa, yasalar çerçevesinde kesin ve süratle yanıt vermeye çağırıyor. Polis teşkilatını bu son derece zor ve değişken durumla başa çıkmak konusunda elinden gelenin en iyisini yaptığı için takdir ediyoruz. " ifadesine yer verildi.

Kwazulu-Natal eyaleti

Ülkenin doğusundaki Kwazulu-Natal eyaleti ülkenin önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri.

Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı Durban kenti de bu eyaletin sınırları içerisinde bulunuyor.

Ülkenin en büyük etnik grubu Zulu halkı Kwazulu-Natal eyaleti nüfusunun çoğunluğunu teşkil ediyor.

Eyalet sınırlarında Nkandla kenti ise Zulu kökenli eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın memleketi olma özelliği taşıyor.

Güney Afrika'da 2009-2018 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Zuma, emniyet güçlerine 8 Temmuz'da Nkandla'da teslim olmuştu.

Zuma davası

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamadan davaları devam eden Zuma, iddiaları soruşturan Eyalet Soruşturma Komisyonunun çağrısına rağmen defalarca mahkeme karşısına çıkmayı reddetmişti.

Bunun üzerine Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

4 Temmuz 'da Nkandla'daki evinin çevresinde destekçileriyle bir araya gelerek gazetecilere açıklama yapan Zuma, hapse girmekten korkmadığını ancak ilerleyen yaşından dolayı salgın şartlarında hapse gönderilmesinin kendisinin ölüme mahkum edilmesi anlamına geldiğini belirtmişti.

Güney Afrika'yı 2009-2018 yıllarında yöneten Zuma'nın devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti.

İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar yıllar içinde düşürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.