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Güney Afrika'da hapisteki eski Cumhurbaşkanı Zuma için düzenlenen gösterilerde 2 kişi öldü - Son Dakika

Güney Afrika'da hapisteki eski Cumhurbaşkanı Zuma için düzenlenen gösterilerde 2 kişi öldü

11.07.2021 18:47
Güney Afrika'da hapisteki eski Cumhurbaşkanı Zuma için düzenlenen gösterilerde 2 kişi öldü, System.String[]

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, hapisteki eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın affedilmesi talebiyle gerçekleştirilen protesto gösterilerinin şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, hapisteki eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın affedilmesi talebiyle gerçekleştirilen protesto gösterilerinin şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis sözcüsü Albay Brenda Muridili, yaptığı açıklamada, Johannesburg kentinin Alexandra semtinde yaşanan olaylarda 40 yaşında bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirtti.

Johannesburg'da bazı dükkanların göstericiler tarafından yağmalandığını vurgulayan Muridili, çıkan olaylarda 1'i ağır olmak üzere 3 polis memurunun yaralandığını, çok sayıda göstericinin de gözaltına alındığını ifade etti.

Muridili, şiddeti teşvik eden mesajları ve sosyal medya paylaşımlarını yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulabileceği uyarısında bulundu.

News24'ün haberinde, Johannesburg şehir merkezinde polisle yağmacı göstericiler arasında yaşanan çatışmanın ortasında kalan Sphela Ndawonde (24) isimli bir güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Ndadowne'nin ölümüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Johannesburg ve Kwazu-Natal'da 62 kişi gözaltına alındı

Ülkenin finans merkezi Johannesburg'un ana arterlerinden M2 otoyolunu dün gece trafiğe kapatmak isteyen 300 kadar gösterici polisin müdahalesi sonucu dağıtılmıştı.

Zuma'nın memleketi Kwazulu Natal eyaletinin Nkandla kentinde ise protestocular bazı yol ve köprüleri kontrol altına almıştı.

Protestocuların, bu yolları kullanmak isteyen Nkandla sakinlerinden 50 ila 100 Rand (yaklaşık 30 ila 60 Türk Lirası) arasında geçiş ücreti talep ettiği iddia edilmişti.

Nkandla Belediye Başkanı Thamsanqa Ntuli, bölgedeki durumu "endişe verici" olarak nitelendirmişti.

Ntuli, "Bu protestolarda beni en çok endişelendiren şey, polisin bu kişilere hiçbir şey yapmamasıdır. Bu konuda il emniyetini aradım, yerel polisin toplumsal olaylarda eğitimli olmadığı bilgisini aldım." ifadesini kullanmıştı.

Johannesburg ve Kwazulu Natal eyaletinde yaşanan olaylarda, şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Zuma protestoları

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

79 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı, nakledildiği Estcourt Cezaevi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında 14 günlük karantinaya alınmıştı.

9 Temmuz itibarıyla da Kwazulu-Natal eyaletinde, Zuma'nın affedilmesi talebiyle gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Zuma taraftarı göstericiler Kwazulu Natal eyaletindeki N-3 karayolunda 33 kamyonu ateşe vermişti.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nden (ANC) yapılan açıklamalarda, yaşanan şiddet olayları kınanmış, hukukun üstünlüğü ilkesi vurgulanmıştı.

Gösterilerin merkezi Kwazulu-Natal eyaleti

Zuma yanlısı protesto gösterilerinin merkezi Kwazulu-Natal eyaleti ülkenin önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri.

Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı Durban kenti de bu eyaletin sınırları içerisinde bulunuyor.

Ülkenin en büyük etnik grubu Zulu halkı, Kwazulu-Natal eyaleti nüfusunun çoğunluğunu teşkil ediyor.

Eyalet sınırlarındaki Nkandla kenti ise Zulu kökenli eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın memleketi olma özelliği taşıyor.

Güney Afrika'da 2009-2018 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Zuma, emniyet güçlerine 8 Temmuz'da Nkandla'da teslim olmuştu.

Jacob Zuma

Güney Afrika'yı 2009-2018 yıllarında yöneten Jacob Zuma'nın devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti.

İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar yıllar içinde düşürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da hapisteki eski Cumhurbaşkanı Zuma için düzenlenen gösterilerde 2 kişi öldü - Son Dakika


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