Güney Afrika'da Hoca Ahmet Yesevi etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika'da Hoca Ahmet Yesevi etkinliği düzenlendi

03.03.2022 21:57
Güney Afrika'da Hoca Ahmet Yesevi etkinliği düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kazakistan'ın Pretorya Büyükelçiliği iş birliğinde, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, vefatının 856. yılında Hoca Ahmet Yesevi'yi anma etkinliği yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kazakistan'ın Pretorya Büyükelçiliği iş birliğinde, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, vefatının 856. yılında Hoca Ahmet Yesevi'yi anma etkinliği yaptı.

Johannesburg YEE Türk Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Kazakistan, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Umman, Malezya, Pakistan ve Filistin'in Pretorya Büyükelçileri, diplomatlar, Türk Büyükelçilik görevlileri ve Güney Afrikalı Müslüman düşünce kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinlikte Güney Afrika'nın ilk siyahi Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın torunu Prof. Dr. Ndikela Mandela ile Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor'un eşi Sherif Pandor da hazır bulundu.

Hoca Ahmet Yesevi makale yarışmasında dereceye giren Güney Afrikalı öğrencilere törenle ödülleri takdim edildi.

Johannesburg YEE Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Abdülaziz Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Türk dünyasının ortak değeri Hoca Ahmet Yesevi hakkında Güney Afrika'da farkındalık yaratmak için düzenlendiğini belirtti.

Etkinliğin ardından katılımcılara Türk, Kazak ve Güney Afrika mutfağından lezzetler ikram edildi.

YORUMLAR
500
Rus televizyon kanalı RT, Afrikalı uydu yayın platformu DStv'den çıkartıldı Rus televizyon kanalı RT, Afrikalı uydu yayın platformu DStv'den çıkartıldı Son dakika haber! Ünlü otelde korkunç olay: Elektrik akımına kapılan çocuk ölümden döndü Son dakika haber! Ünlü otelde korkunç olay: Elektrik akımına kapılan çocuk ölümden döndü

Johannesburg, Ahmet Yesevi, Güney Afrika, Pretoria, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Hoca Ahmet Yesevi etkinliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
21:36 Rusya Futbol Federasyonu'ndan "Haklar ihlal ediliyor" tepkisi! FIFA ve UEFA'ya karşı sert çıktı
21:00 3 saat süren müzakere görüşmeleri bitti! Şimdi gözler 3. turda
20:55 Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın gafı sosyal medyayı salladı
20:28 Vladimir Putin kameralar karşısında yerini aldı: Ruslar ve Ukraynalılar hala tek bir millettir
20:07 Trafikte kural tanımayan hakem Mete Kalkavan'a tepki yağdı: Adam Süper Lig'de maç yönetiyor
19:59 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi
19:57 Zelenski dünyaya seslendiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk SİHA'larına övgü yağdırdı: Onlar bize çok yardımcı oldu
19:42 Kılıçdaroğlu, saat 21.00'e dikkat çekti! Yeni mesajı merak uyandırdı
19:35 Messi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Barcelona'dan ayrılmıştı! Yeni oyuncunun transfer ücreti tartışma yarattı
19:07 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Putin'e çağrı: Erkek erkeğe oturup konuşmalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 22:04:39. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da Hoca Ahmet Yesevi etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement