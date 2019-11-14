Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da hortum: 5 ölü
Son Dakika Güncel Güney Afrika'da hortum: 5 ölü - Son Dakika

Güney Afrika'da hortum: 5 ölü

6 saat önce

Güney Afrika'da aşırı yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'da hortum: 5 ölü, System.String[]

Güney Afrika'da aşırı yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kötü hava koşullarının önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı.

Kötü hava koşulları, Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal vilayetini etkisi altına aldı. Aşırı yağış sebebiyle çok sayıda nehirde taşmalar meydana gelirken, çıkan dev hortum amatör kameralara yansıdı. Yerel medya, 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken; yetkililer, kötü hava koşullarının önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

--------------------------------------

-Dev hortumun görüntüleri

-Detaylar


Güney Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan: Trump'a terör örgütü YPG'yi anlatan bir video izlettim, çok etkilendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz Zabıta ekipleri bebekli dilencilere para cezası kesti Irak'ta bir gösterici, meydana aslanla indi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 16:13:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da hortum: 5 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]