Son Dakika Haberleri: Güney afrika'da hortum 5 ölü
Son Dakika Güncel Güney afrika'da hortum 5 ölü - Son Dakika

Güney afrika'da hortum 5 ölü

6 saat önce

Güney Afrika'da aşırı yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'da hortum 5 ölü

Güney Afrika, (DHA)- Güney Afrika'da aşırı yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kötü hava koşullarının önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı.

Kötü hava koşulları, Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal vilayetini etkisi altına aldı. Aşırı yağış sebebiyle çok sayıda nehirde taşmalar meydana gelirken, çıkan dev hortum amatör kameralara yansıdı. Yerel medya, 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken; yetkililer, kötü hava koşullarının önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı.

Güney afrika'da hortum 5 ölü

Güney Afrika, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de iki kişide veba görüldü
22 yaşındaki kızı, cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyen grup, İBB binası önünde su zammını protesto etti Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 16:08:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney afrika'da hortum 5 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]