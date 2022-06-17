Güney Afrika Üç Aylık İşgücü Anketi'ne göre, ülkedeki 15-24 yaş arası nüfusun yüzde 63,9'u, 25-34 yaş arası nüfusun ise yüzde 42,1'i işsiz.

Ramaphosa, " Hükümet olarak işsizlikle mücadele ve halkı destek için istihdam teşviki başlattık." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Güney Afrika'da hükümet, işsizlikle mücadele için eylem planı hazırladı - Son Dakika

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