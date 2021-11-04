Güney Afrika'da iktidar partisinin oyları ilk kez yüzde 50'nin altına düştü - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 Kasım'da düzenlenen yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) oyları 1994'ten beri ilk kez yüzde 50'nin altına düştü.

Seçim Komisyonu'nun verilere göre, 3 Kasım akşamı itibarıyla oyların yaklaşık yüzde 90'ı sayıldı.

Bu sonuçlara göre 1994'ten beri iktidarda olan ANC'nin oy oranı yüzde 46 seviyesinde kaldı.

ANC'nin 2016 yerel seçimlerindeki oy oranı yüzde 53,9 olmuştu. 2019 genel seçimlerinde ise Güney Afrikalı seçmenlerin yüzde 57,5'i ANC'yi tercih etmişti.

ANC, Durban ve East London olmak üzere ülkenin 8 metropolünden 2'sinde oyların yüzde 50'sinden fazlasını almayı başarırken, Johannesburg, Pretorya, East Rand ve Port Elizabeth'de birinci parti olmasına rağmen çoğunluğu sağlayamadı.

Ana muhalefet Demokratik İttifak'ın (DA) ise oy oranı yüzde 21'de kaldı.

DA, ülkenin metropollerinden Cape Town'da oyların yüzde 60'ını almayı başardı.