Güney Afrika'da ırkçılık karşıtı ayaklanmanın 46. yıl dönümü

Slogan atarak yürüyüş yapılması PRETORİA - Güney Afrika 'nın başkenti Pretoria 'da toplanan yüzlerce genç, 1976 yılında Soweto kentinde yaşanan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan ırkçılık karşıtı ayaklanmanın 46. yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi. Göstericiler, hükümetten işsizliğe çözüm bulmasını, kadın ve çocuklara karşı şiddete önlemler almasını talep eden dövizler taşıdı.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Pretoria, Güncel, Son Dakika

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