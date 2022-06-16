Güney Afrika'da ırkçılık karşıtı ayaklanmanın 46. yıl dönümü

Göstericilerin pankart ve dövizler taşıyarak yürüyüş yapması
Çocukların danslar yaparak gösteriye katılması
Slogan atarak yürüyüş yapılması PRETORİA - Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da toplanan yüzlerce genç, 1976 yılında Soweto kentinde yaşanan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan ırkçılık karşıtı ayaklanmanın 46. yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi. Göstericiler, hükümetten işsizliğe çözüm bulmasını, kadın ve çocuklara karşı şiddete önlemler almasını talep eden dövizler taşıdı.
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