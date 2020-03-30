Güney Afrika'da işçileri 6 gün alıkoyarak maske diktiren fabrika sahibi gözaltına alındı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu Güney Afrika'da, vaka sayısı bin 280'e çıktı.

Fabrika bekçilerinin, çalışanları kurtarmaya gelen polisleri içeri almamak için direndiği de aktarıldı.

İnsanlık dışı koşullarda kapalı tutulan 14 işçinin, hiçbir ücret almadan çalıştırıldığı tespit edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Durban şehrindeki bir maske üretim tesisinde 6 gündür kapalı tutularak zorla çalıştırılan işçiler, polisin yardımıyla kurtuldu.

Güney Afrika 'da işçileri fabrikaya kilitleyerek zorla maske ürettiren 1 kişi gözaltına alındı.

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