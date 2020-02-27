Güney Afrika'da istihbarattan sorumlu bakanın telefonu klonlandı - Son Dakika
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Güney Afrika'da istihbarattan sorumlu bakanın telefonu klonlandı

6 saat önce

Güney Afrika'da istihbaratın başındaki isim olan Ayanda Dlodlo ve çok sayıda üst düzey güvenlik yetkilisinin cep telefonlarının klonlandığı ortaya çıktı.

Güney Afrika'da istihbarattan sorumlu bakanın telefonu klonlandı, System.String[]

Güney Afrika'da istihbaratın başındaki isim olan Ayanda Dlodlo ve çok sayıda üst düzey güvenlik yetkilisinin cep telefonlarının klonlandığı ortaya çıktı.

Devlet Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Mava Scott, yaptığı açıklamada, Bakan Dlodlo, Bakan Yardımcısı Zizi Kodwa ve diğer üst düzey isimlere ait telefonların yabancı istihbarat ajansları tarafından klonlanmış olabileceğini söyledi.

Scott, birkaç gün önce anlaşılan klonlamanın nasıl ve kim tarafından yapıldığının soruşturulduğunu aktardı.

Klonlamayla devlete ait hassas bilgilerin ele geçirilip geçirilmediği henüz bilinmiyor.

Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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