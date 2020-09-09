Güney Afrika'da kadın, siyahi protestocuya silah çekti - Son Dakika

Güney Afrika'da ürün reklamında siyahilerin saçlarıyla ilgili 'ırkçı' ifadelere yer verildiği gerekçesiyle başlayan protestolarda bir kadın alışveriş merkezinde siyahi bir protestocuya silah çekti.

Olay, Güney Afrika'nın Port Elizabeth kentinde meydana geldi. Bir ürün reklamında siyahilerin saçlarıyla ilgili 'ırkçı' ifadelere yer verildiği gerekçesiyle başlayan protestolarda 52 yaşındaki bir kadın, alışveriş merkezinde siyahi bir protestocuya silah çekti. Silah çeken kadının protestocuya, " Avrupa'ya geri dön" diye bağırdığı belirtildi. 52 yaşındaki kadının 5 güvenlik görevlisi tarafından dışarıya çıkarıldığı aktarıldı. Kadının gözaltına alınıp alınmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

GÜNEY AFRİKA'DA TEPKİ ÇEKEN REKLAM

Güney Afrika'da tepki çeken reklamda, siyahilerin saçlarının 'kıvırcık, sönük, kuru ve hasarlı' olarak değerlendirildiği, beyazların saçlarının ise 'iyi, düz ve normal' olarak değerlendirildiği ifade edildi. Clicks adlı şirket, özür dileyerek ürünü raflarından kaldırmıştı.