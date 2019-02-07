Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da Kömür Madeninde Patlama: 5 Ölü

Güney Afrika'da Kömür Madeninde Patlama: 5 Ölü

33 dakika önce

Güney Afrika'nın kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'da Kömür Madeninde Patlama: 5 Ölü, System.String[]
Güney Afrika'nın kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Bölge yetkililerinden Speedy Mashilo, basına yaptığı açıklamada, Mpumalanga bölgesindeki Gloria kömür madeninde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Patlamanın ardından arama kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 5 kişinin cesedine ulaştığını aktaran Mashilo, enkaz altında 22 kişinin kaldığının tahmin edildiğini söyledi.

Mashilo, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:38 Kaynak: AA

Güney Afrika, Güncel
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