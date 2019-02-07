Güney Afrika'da Kömür Madeninde Patlama: 5 Ölü
33 dakika önce
Güney Afrika'nın kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.
Güney Afrika
'nın kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.
Bölge yetkililerinden Speedy Mashilo, basına yaptığı açıklamada, Mpumalanga bölgesindeki Gloria kömür madeninde patlama meydana geldiğini duyurdu.
Patlamanın ardından arama kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 5 kişinin cesedine ulaştığını aktaran Mashilo, enkaz altında 22 kişinin kaldığının tahmin edildiğini söyledi.
Mashilo, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:38 Kaynak: AA
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