Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 1 milyonu aştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yaygın görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 1 milyonu geçti.

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize konuya ilişkin açıklamasında, 565 bin 336'sı tek doz olmak üzere, ülke genelinde 1 milyon 45 bin 104 kişinin aşılandığını belirtti.

Mkhize, "Hükümet olarak taahhüt ettiğimiz hedeflere ulaşmak için özel sektörle de birlikte çalışarak günlük aşıları artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Böylece Sahra Altı Afrika'da 1 milyon doz aşının uygulandığı ülke sayısı 4'e yükseldi.

Sahra Altı Afrika'da Kovid-19'a karşı şimdiye kadar Nijerya'da 2 milyon, Etiyopya'da 1,8 milyon, Zimbabve'de 1 milyon doz aşı yapıldı.

Kenya, Angola ve Gana gibi ülkeler yaklaşık 900 bin doz aşı yaparken, 15 ülkede uygulanan doz miktarı henüz 50 bine ulaşamadı.

Artan vaka sayıları nedeniyle 31 Mayıs'tan itibaren salgın tedbirlerinin seviyesinin yükseltildiği Güney Afrika'da, son 24 saatte 3 bin 614 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 1 milyon 669 bin 231'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 95 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 56 bin 601'e ulaştı.