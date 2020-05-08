Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle 19 bin mahkum tahliye edilecek - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında 19 bin mahkum tahliye edilecek.

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın onayıyla ülkenin hapishanelerinde baş gösteren salgına karşı tedbirler kapsamında adi suçlardan hüküm giymiş 19 bin mahkumun tahliye edileceği bildirildi.

Kararın, Birleşmiş Milletler'in (BM) cezaevi nüfusunu azaltmaya yönelik tüm ülkelere çağrısına cevaben, bu dönemde sosyal mesafe ve kendi kendine tecrit koşullarının gözlenebilmesi için atıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şartlı tahliye, asgari gözaltı sürelerini geçen veya önümüzdeki 5 yıl içinde bu süreye yaklaşacak düşük riskli mahkumlar için geçerli olacak. Bu ceza, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan veya cinsel suçlar, cinayet ve cinayet teşebbüsü, cinsiyete dayalı şiddet ve çocuk istismarı gibi diğer ciddi suçlar için hapis cezasına çarptırılan mahkumları kapsamamaktadır."

Güney Afrika'da 8 bin 232 Kovid-19 vakası görülürken 161 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.