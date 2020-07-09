Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenler için toplu mezarlar hazırlanıyor - Son Dakika

Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenler için toplu mezarlar hazırlanıyor

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde eyalet yönetimleri toplu mezarlar yaptırmaya başladı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde eyalet yönetimleri toplu mezarlar yaptırmaya başladı.

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Ülkede en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü Gauteng eyaletinin sağlık yetkilisi Bandile Masuku, 1,5 milyon kişilik toplu mezarlar hazırladıklarını açıkladı.

Afrika genelinde 224 bin 665'i Güney Afrika Cumhuriyeti'nde olmak üzere 523 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi.

Gauteng'de 75 bin kişi Kovid-19'a yakalandı

Ülkenin ticaret başkenti Johannesburg ile idari başkenti Pretoria şehirlerinin bulunduğu Gauteng, son günlerde artan vaka sayısıyla Western Cape eyaletini geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

Gauteng'de şimdiye kadar 75 bin kişide Kovid-19 tespit edildi. En az vaka ise 924 kişiyle Northern Cape bölgesinde görüldü.

Ülkede 3 bin 600 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Afrika, Gauteng, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 20:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenler için toplu mezarlar hazırlanıyor - Son Dakika
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