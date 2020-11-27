Güney Afrika'da Kovid-19 salgını yeniden tırmanışta - Son Dakika

Güney Afrika'da Kovid-19 salgını yeniden tırmanışta

27.11.2020 17:21
Güney Afrika'da Kovid-19 salgını yeniden tırmanışta, System.String[]

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mhize, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede yeniden tırmanışa geçtiğini ve sağlık çalışanlarının zor günler yaşadığını söyledi.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mhize, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede yeniden tırmanışa geçtiğini ve sağlık çalışanlarının zor günler yaşadığını söyledi.

Mhize, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin birçok bölgesindeki sağlık çalışanlarının artan vakalar nedeniyle büyük stres ve baskı altında olduğunu belirtti.

"Salgının yol açtığı gerginlik ve yorgunluk muazzam." diyen Mhize, bu dönemde öncesine nazaran daha fazla sağlık çalışanın virüse yakalandığını ve karantinaya girdiğini, çok sayıda çalışanın da izne çıkma yolunu seçtiğini ifade etti.

Doğu Cape vilayetinin ülkedeki günlük vaka sayılarının yarısını oluşturduğunu söyleyen Bakan Mhize, bölgede ek kısıtlamalara gidilebileceğini dile getirdi.

Güney Afrika'da temmuz ve ağustosta 10 bin ila 12 bin olan günlük vaka sayısı, eylül ve ekimde 800 ila 1500'e gerilemişti. Son günlerdeki artışla günlük vaka sayısı yeniden 3 binin üzerinde seyretmeye başladı.

Şimdiye kadar yaklaşık 780 bin vakanın görüldüğü ülkede 21 binden fazla kişi de virüsten hayatını kaybetti.

Dünyada en fazla 16'ıncı, kıtada ise en fazla vaka sayısına sahip ülke, salgının yol açtığı ekonomik zorluklarla da baş etmeye çalışıyor.

Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Kovid-19 salgını yeniden tırmanışta - Son Dakika


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