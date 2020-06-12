Güney Afrika'da Kovid-19 sebebiyle 2 bin 280 mahkum serbest bırakıldı - Son Dakika

Güney Afrika'da Kovid-19 sebebiyle 2 bin 280 mahkum serbest bırakıldı

Güney Afrika hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kapasitesinin üzerine çıkan hapishanelerde son bir ayda 2 bin 280 mahkumun kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

Güney Afrika hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kapasitesinin üzerine çıkan hapishanelerde son bir ayda 2 bin 280 mahkumun kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu. Güney Afrika İslah Merkezi Sözcüsü Singabakho Nxumalo, yaptığı açıklamada, cezaevlerinde normal kapasitenin üzerinde mahkum bulunduğunu belirtti. Nxumalo, Kovid-19 döneminde cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için son 30 günde 2 bin 280 mahkumun salıverildiğini kaydetti. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, mayıs ayında Kovid-19 ile mücadele kapsamında kapasitesinin üzerine çıkan hapishanelerde 19 bin mahkuma af çıkarılacağını açıklamıştı. Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vaka sayısı 58 bini aşarken, 1210 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 33 binden fazla kişi de iyileşti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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