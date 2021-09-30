Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirleri en alt seviyeye düşürüldü - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 23.00-04.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını da içeren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilerek, en alt seviyeye indirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, son haftalarda günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşle ülkenin salgının 3'üncü dalgasından çıktığını ve bu nedenle Kovid-19 tedbirlerinin en alt seviye olan 1'inci seviyeye düşürülmesi kararı aldıklarını belirtti.

Bu karar kapsamında, daha önce 23.00-04.00 saatleri arasında geçerli olan sokağa çıkma yasağı, artık 00.00-04.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu devam edecek.

İş yerleri ile çalışması zorunlu olmayan kuruluşlar, saat 23.00'e kadar faaliyet gösterebilecek.

Tüm toplantılar, kapalı alanlarda daha önce en fazla 250 kişi olan katılım sınırı 750'ye, açık alanlarda ise en fazla katılımcı sayısı 500'den 5 bin kişiye çıkarıldı.

Ayrıca, perakende alkol satışlarına uygulanan gün ve saat sınırlaması kaldırılacak. Satışlara gece 23.00'a kadar izin verilecek.

Cenaze törenlerine en fazla 100 kişi katılabilecek, cenaze sonrası toplantılar yasaklı kalmaya devam edecek.

Yeni tedbirler gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1678 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 902 bin 672'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı sayısı 87 bin 626 olarak kayda geçti.