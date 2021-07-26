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Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirlerinin seviyesini düşürdü - Son Dakika

Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirlerinin seviyesini düşürdü

26.07.2021 00:04
Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirlerinin seviyesini düşürdü, System.String[]

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle salgın tedbir seviyesi düşürüldü.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle salgın tedbir seviyesi düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede vaka sayılarının son bir haftada yüzde 20 düşüş kaydettiğine dikkati çekerek, salgın tedbirlerinin 3. seviyeye düşürüldüğünü belirtti.

Yeni seviyedeki tedbirler kapsamında, 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, maske takmayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

Çalışması zorunlu olmayan kuruluş ve iş yerleri, en geç saat 21.00'de kapanacak.

Lokantalar, barlar ve spor salonları faaliyetlerine devam edecek.

Daha önce uygulanan her türlü siyasi, sosyal ve dini toplantı yasağı ile şehirler arası seyahat yasağı da kaldırıldı.

Buna göre kapalı alanlarda gerçekleştirilen toplantılara ve cenaze törenlerine en fazla 50 kişi katılabilecek.

Alkol satışına da pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri, 10.00-18.00 saatleri arasında izin verilecek.

Okullar ise yarın itibariyle eğitime devam edilecek.

Yeni seviye tedbirler bu gece yarısından itibaren devreye girecek.

Güney Afrika'da 27 Haziran'dan beri, alkol satışının ve her türlü toplantının yasaklandığı, 4. seviye tedbirleri uyguluyordu.

18-34 yaş arası kişiler 1 Eylül'den itibaren aşılanacak

Ramaphosa konuşmasında, ülkenin son haftalarda Kovid-19 aşılama çalışmalarında önemli mesafe kat ettiğine değinerek, "Şu anda her hafta 240.000'den fazla aşı uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Afrika nüfusunun yüzde 10'undan fazlasının aşılandığını belirterek, şu ana kadar 6.3 milyon kişiye aşı uyguladıklarını belirtti.

Ramaphosa, gelecek haftalarda aşılama çalışmalarına hız vereceklerini belirterek, "1 Eylül'den itibaren 18-34 yaş arasındaki kişilerin aşılanmasına izin vereceğiz." dedi.

Gelecek iki üç ay içeresinde 31 milyon doz aşı almayı planladıklarını kaydeden Ramaphosa, "Bu tedarik hattı, yılın geri kalanı için yeterli aşı dozlarının bulunacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 9 bin 718 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 377 bin 823'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 287 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 64 bin 775 olarak kayda geçti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirlerinin seviyesini düşürdü - Son Dakika


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