Güney Afrika'da lüks bir restoranın özel menüsü böcekli yemekler
8 saat önce
Güney Afrika'nın Cape Town kentinde lüks bir restoran müşterilerine sadece böcekten yapılan yemekler ikram ediyor.
Güney Afrika'nın Cape Town kentinde lüks bir restoran müşterilerine sadece böcekten yapılan yemekler ikram ediyor. Böcek yemekleri itinayla hazırlayan şef Bernard amaçlarının insanların önyargılarını yıkmak olduğunu söylüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:03
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