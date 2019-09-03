Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da lüks bir restoranın özel menüsü böcekli yemekler
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Güney Afrika'da lüks bir restoranın özel menüsü böcekli yemekler

8 saat önce

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde lüks bir restoran müşterilerine sadece böcekten yapılan yemekler ikram ediyor.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde lüks bir restoran müşterilerine sadece böcekten yapılan yemekler ikram ediyor. Böcek yemekleri itinayla hazırlayan şef Bernard amaçlarının insanların önyargılarını yıkmak olduğunu söylüyor.

Güney Afrika, Cape Town, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:03 
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