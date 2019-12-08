Güney Afrika'da maden ocağında kaya düştü: 4 ölü

Güney Afrika'da altın madeni ocağında üzerine kaya parçası düşen 4 işçi hayatını kaybetti.



Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletinde Cuma günü Tau Lekoa altın madeninde 2.6 büyüklüğündeki deprem sonrası 5 işçinin üzerine kaya parçası düşmüştü. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bugün kaya parçasının altında kalan bir işçinin daha cansız bedeninin çıkarıldığı, ölü sayısının 4'e yükseldiği belirtildi. Ağır yaralanan bir işçinin ise tedavisinin devam ettiği ifade edildi.



Ulusal Maden İşçileri Sendikası (NUM) tarafından yapılan açıklamada, maden ocağında meydana gelebilecek kazalarda işçiler için bir kaçış yolu bulunmadığı gerekçesiyle maden şirketi eleştirildi. Sendika ayrıca, kurtarma çalışmalarında ekibi yeterince hızlı davranmamakla suçladı. Maden şirketi Village Main Reef ise soruşturma tamamlanana kadar tahliye prosedürleri hakkında açıklama yapmayacağını belirtti. - CAPE TOWN