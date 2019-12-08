Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da maden ocağında kaya düştü: 4 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Güney Afrika'da maden ocağında kaya düştü: 4 ölü - Son Dakika

Güney Afrika'da maden ocağında kaya düştü: 4 ölü

6 saat önce

Güney Afrika'da altın madeni ocağında üzerine kaya parçası düşen 4 işçi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'da maden ocağında kaya düştü: 4 ölü, System.String[]

Güney Afrika'da altın madeni ocağında üzerine kaya parçası düşen 4 işçi hayatını kaybetti.


Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletinde Cuma günü Tau Lekoa altın madeninde 2.6 büyüklüğündeki deprem sonrası 5 işçinin üzerine kaya parçası düşmüştü. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bugün kaya parçasının altında kalan bir işçinin daha cansız bedeninin çıkarıldığı, ölü sayısının 4'e yükseldiği belirtildi. Ağır yaralanan bir işçinin ise tedavisinin devam ettiği ifade edildi.


Ulusal Maden İşçileri Sendikası (NUM) tarafından yapılan açıklamada, maden ocağında meydana gelebilecek kazalarda işçiler için bir kaçış yolu bulunmadığı gerekçesiyle maden şirketi eleştirildi. Sendika ayrıca, kurtarma çalışmalarında ekibi yeterince hızlı davranmamakla suçladı. Maden şirketi Village Main Reef ise soruşturma tamamlanana kadar tahliye prosedürleri hakkında açıklama yapmayacağını belirtti. - CAPE TOWN

Güney Afrika, Maden, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düzce'de tır şoförünün hatası felakete yol açtı: 2 ölü, 23 yaralı
Ev arkadaşlarını vahşice öldüren cinayet zanlısının "istismar" iddiası yalan çıktı Ukrayna'da bir okulda çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Malatya trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 23:48:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da maden ocağında kaya düştü: 4 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]