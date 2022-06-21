Maske takma zorunluluğu ve kapalı alanlarda kişi kısıtlaması dahil Kovid-19 tedbirlerinin yürürlükten kaldırılmasını tavsiye eden Phaahla, ülkeyi ziyaret eden turistlerden istenen aşı sertifikası veya PCR testi zorunluluğunun da artık sona erdirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Güney Afrika, PCR Testi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Afrika'da maske takma zorunluluğu sona erebilir - Son Dakika

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