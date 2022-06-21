Güney Afrika'da maske takma zorunluluğu sona erebilir - Son Dakika
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Güney Afrika'da maske takma zorunluluğu sona erebilir

21.06.2022 15:34
Güney Afrika'da maske takma zorunluluğu sona erebilir

Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla, ülkede Kovid-19 salgınının 5. dalgasının sona ermesiyle kapalı alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğunun kaldırılabileceğini belirtti.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla, ülkede Kovid-19 salgınının 5. dalgasının sona ermesiyle kapalı alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğunun kaldırılabileceğini belirtti.

News 24'ün haberine göre, Bakan Phaahla, kabine üyelerine gönderdiği mektupta, Güney Afrika'da salgının 5. dalgasının artık sona erdiğini ifade etti.

Maske takma zorunluluğu ve kapalı alanlarda kişi kısıtlaması dahil Kovid-19 tedbirlerinin yürürlükten kaldırılmasını tavsiye eden Phaahla, ülkeyi ziyaret eden turistlerden istenen aşı sertifikası veya PCR testi zorunluluğunun da artık sona erdirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Güney Afrika'da halihazırda alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları dahil kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Ülkede, kapalı alanlarda kişi kapasitesinin yarısı kadar kişinin toplanmasına müsaade ediliyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 291 kişinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, PCR Testi, Güncel, Son Dakika

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