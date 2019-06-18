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Güney Afrika'da Mısır yönetimi protesto edildi

1 saat önce

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde toplanan Mısır-Güney Afrika toplumu üyeleri, Mısır'daki askeri yönetimi protesto etti.

Güney Afrika'da Mısır yönetimi protesto edildi, System.String[]
Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde toplanan Mısır-Güney Afrika toplumu üyeleri, Mısır'daki askeri yönetimi protesto etti.
Johannesburg'da bir araya gelen yüzlerce Mısır-Güney Afrika toplumu üyeleri, Mısır yönetimi karşıtı pankart açıp Rabia işareti yaptı.
Eylemciler, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için dua etti.
Mısır-Güney Afrika Toplumu Üyeleri Başkanı Hussein Abbasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rahmetli Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesine destek vermek için burada toplandık. Mursi gözaltındayken Mısır hükümetinin ona karşı davranışlarını kınıyoruz." dedi.
Protestoculardan Ahmed Jamal da, "Uluslararası toplumunun Mursi'nin ölüm nedenini araştırmasını istiyoruz. Mursi'nin ölümü için gerçekten acı çekiyoruz." diye konuştu.
Mahkeme salonunda vefat etmişti
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67), yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.
Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.
Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:32 Kaynak: AA
Güney Afrika, Mısır, Güncel
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