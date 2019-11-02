Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da Müslüman mezarlığına saldırı kınandı
Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Müslüman mezarlığına saldırı kınandı

Güney Afrika'da Müslüman mezarlığına saldırı kınandı

7 saat önce

CAPE Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde bulunan Müslümanlara ait Mowbray Mezarlığı'na kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırı birçok kesim tarafından kınandı.

Güney Afrika'da Müslüman mezarlığına saldırı kınandı, System.String[]

CAPE Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde bulunan Müslümanlara ait Mowbray Mezarlığı'na kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırı birçok kesim tarafından kınandı.


Müslüman Hukuk Konseyi (MJC) Başkan Yardımcısı Riad Fataar, saldırıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "30 Ekim'deki bu saldırı İslam'a ve Güney Afrikalı Müslümanlara karşı provokasyon amaçlı düzenlendi." dedi.


Olayın "sıradan" bir saldırı olmadığını ifade eden Fataar, "Bu saldırıyı holiganlık veya sıradan bir saldırı olarak görmüyoruz. Olay sonrasında da muhtemel saldırılara karşı hiçbir güvenlik önlemi alınmış değil." şeklinde konuştu.


Saldırının satanistler tarafından düzenlenmiş olabileceğini dile getiren Fataar, "Güvenlik güçleri olayın izini sürüyor fakat şu ana kadar herhangi bir yakalama olmadı." diye konuştu.


İktidar Partisi ANC'den kınama


İktidardaki Afrika Ulusal Kongresinden (ANC) yayımlanan bildiride, "Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyı ve mezar taşları ile başka inançların sembollerinin tahrip edilmesini şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı barbarca olmasından öte Müslümanlara karşı provokasyon niteliğinde bir saldırı olarak değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Güney Afrika Yahudi Heyeti Direktörü Stuart Diamond da İslamofobik olarak nitelediği saldırıya karşı Müslümanlarla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 30 Ekim'de Müslümanların da defnedildiği mezarlığa düzenlenen saldırıda 80 mezar taşı çıkarılarak yerlerine haç yapılmıştı. Saldırganlar, kazdıkları bazı mezarların içine mezar taşları ile satanistlere ait semboller bırakmıştı.

Ülkede son iki yılda camilere yönelik 4 saldırı olmuş ve bu saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmişti. 56 milyon nüfusa sahip ülkede Müslümanlar nüfusun yaklaşık yüzde 2'sini oluşturuyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu
Konya'da son 2 günde, 3 bebek ile 2 yaşındaki bir kız çocuğu terk edilmiş halde bulundu Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 00:42:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da Müslüman mezarlığına saldırı kınandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]