Güney Afrika'da Müslüman mezarlığına saldırı kınandı

CAPE Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde bulunan Müslümanlara ait Mowbray Mezarlığı'na kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırı birçok kesim tarafından kınandı.



Müslüman Hukuk Konseyi (MJC) Başkan Yardımcısı Riad Fataar, saldırıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "30 Ekim'deki bu saldırı İslam'a ve Güney Afrikalı Müslümanlara karşı provokasyon amaçlı düzenlendi." dedi.



Olayın "sıradan" bir saldırı olmadığını ifade eden Fataar, "Bu saldırıyı holiganlık veya sıradan bir saldırı olarak görmüyoruz. Olay sonrasında da muhtemel saldırılara karşı hiçbir güvenlik önlemi alınmış değil." şeklinde konuştu.



Saldırının satanistler tarafından düzenlenmiş olabileceğini dile getiren Fataar, "Güvenlik güçleri olayın izini sürüyor fakat şu ana kadar herhangi bir yakalama olmadı." diye konuştu.



İktidar Partisi ANC'den kınama



İktidardaki Afrika Ulusal Kongresinden (ANC) yayımlanan bildiride, "Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyı ve mezar taşları ile başka inançların sembollerinin tahrip edilmesini şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı barbarca olmasından öte Müslümanlara karşı provokasyon niteliğinde bir saldırı olarak değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Güney Afrika Yahudi Heyeti Direktörü Stuart Diamond da İslamofobik olarak nitelediği saldırıya karşı Müslümanlarla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 30 Ekim'de Müslümanların da defnedildiği mezarlığa düzenlenen saldırıda 80 mezar taşı çıkarılarak yerlerine haç yapılmıştı. Saldırganlar, kazdıkları bazı mezarların içine mezar taşları ile satanistlere ait semboller bırakmıştı.

Ülkede son iki yılda camilere yönelik 4 saldırı olmuş ve bu saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmişti. 56 milyon nüfusa sahip ülkede Müslümanlar nüfusun yaklaşık yüzde 2'sini oluşturuyor.