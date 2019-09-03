Son Dakika Haberleri: Güney afrika'da nijeryalı göçmenlerin işletmeleri yağmalandı
Son Dakika Güncel Haber

Güney afrika'da nijeryalı göçmenlerin işletmeleri yağmalandı

6 saat önce

Güney Afrika'da Nijeryalı göçmenlerin işletmeleri yağmalandıGüney Afrika, (DHA)- Güney Afrika'da Dünya Ekonomi Forumu'nun hemen öncesinde, Nijeryalı göçmenlere ait işletmeleri yağmalandı.

Güney Afrika'da Nijeryalı göçmenlerin işletmeleri yağmalandı

Güney Afrika, (DHA)- Güney Afrika'da Dünya Ekonomi Forumu'nun hemen öncesinde, Nijeryalı göçmenlere ait işletmeleri yağmalandı. Çok sayıda gözaltının da yapıldığı protestoları, Nijeryalı ve diğer ülkelerden gelen göçmenlere karşı 'yabancı düşmanlığı'nın tetiklediği belirtildi.

Protestolardan en çok etkilenen kentin Johannesburg olduğu belirtildi. Göçmenlerin işlettiği 50'den fazla işletmenin yağmalandığı ve harap edildiği bildirilirken; çok sayıda aracın ve kamu malının da hasar gördüğü açıklandı.

Nijerya yetkilileri, sosyal medyadan 'Güney Afrika'daki Nijeryalı vatandaşlara ve işyerlerine devam eden saldırılar kabul edilemez' açıklamasını yaptı. Ayrıca, yağmalamalar sebebiyle 90'dan fazla kişinin gözaltına alındığı, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güney Afrika, Ekonomi, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayına hazırlanan muhabirin yanına yıldırım düştü
Gözü dönmüş cani, 19 yaşındaki genç kıza tecavüz edip öldürdü KKTC'de alkollü turisti darp eden polis, meslekten ihraç edildi Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:42:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney afrika'da nijeryalı göçmenlerin işletmeleri yağmalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]