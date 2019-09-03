Güney Afrika'da Nijeryalı göçmenlerin işletmeleri yağmalandı

Güney Afrika, (DHA)- Güney Afrika'da Dünya Ekonomi Forumu'nun hemen öncesinde, Nijeryalı göçmenlere ait işletmeleri yağmalandı. Çok sayıda gözaltının da yapıldığı protestoları, Nijeryalı ve diğer ülkelerden gelen göçmenlere karşı 'yabancı düşmanlığı'nın tetiklediği belirtildi.

Protestolardan en çok etkilenen kentin Johannesburg olduğu belirtildi. Göçmenlerin işlettiği 50'den fazla işletmenin yağmalandığı ve harap edildiği bildirilirken; çok sayıda aracın ve kamu malının da hasar gördüğü açıklandı.

Nijerya yetkilileri, sosyal medyadan 'Güney Afrika'daki Nijeryalı vatandaşlara ve işyerlerine devam eden saldırılar kabul edilemez' açıklamasını yaptı. Ayrıca, yağmalamalar sebebiyle 90'dan fazla kişinin gözaltına alındığı, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.