Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da Nijeryalılara saldırılar yeniden başladı
Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Nijeryalılara saldırılar yeniden başladı

Güney Afrika'da Nijeryalılara saldırılar yeniden başladı

1 saat önce

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Nijeryalı göçmenlere yönelik saldırılarda 3 kişi yaralandı.

Güney Afrika'da Nijeryalılara saldırılar yeniden başladı, System.String[]

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Nijeryalı göçmenlere yönelik saldırılarda 3 kişi yaralandı.

Güney Afrika Nijerya Birliği (NUSA) sözcüsü Odefa Ikele, sabah saatlerinde Nijeryalı göçmenlere yönelik saldırıların yeniden başladığını ve olaylarda 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ikele, "Witbank bölgesinde yaşanan saldırılarda en az 3 kişi yaralandı ama şimdiye kadar ölüm olmadı." ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğrayan Nijeryalı göçmenlerin bir kısmının bölgedeki polis karakoluna sığındığı bildirildi.

Ülkede geçen ay Nijeryalı göçmenler başta olmak üzere yabancılara yönelik saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaylar esnasında ülkenin en büyük şehirlerinden Johannesburg'da yabancılara ait birçok iş yeri zarar görmüştü.

Yaşananlar sonrası Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıların sonlandırılması için Güney Afrika'ya resmi ziyarette bulunmuştu.

Güney Afrika, Nijerya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolu'da traktör tırla çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Damadının boğazını kesmek için fırsat kollayan kayınpeder, kameralara yakalanmış Kayseri kayıp kadını, eşinin yakarak öldürdüğü ortaya çıktı Eşini öldürüp yaktıktan sonra orucunu açmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 12:39:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da Nijeryalılara saldırılar yeniden başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]