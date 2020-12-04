- Güney Afrika'da petrol rafinerisinde korkutan yangın - Son Dakika

- Güney Afrika'da petrol rafinerisinde korkutan yangın
04.12.2020 18:47
- Güney Afrika'da petrol rafinerisinde korkutan yangın Güney Afrika'da Engen Petrol Şirketine ait rafineride henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
- Güney Afrika'da petrol rafinerisinde korkutan yangın
DURBAN - Güney Afrika'da Engen Petrol Şirketine ait rafineride henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Güney Afrika'nın Durban kentinde bulunan Engen Petrol Şirketine ait rafineride yangın çıktı. Patlama seslerinin duyulduğu bölgede, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmazken acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yerel güvenlik yetkilisi Dhevan Govindasami, bölgede yaşayan rafineri çalışanlarının ailelerinin bazılarının yaralandığını söyledi.
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