Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da Polis Protestocuların Üzerine Ateş Açtı: 2 Ölü

Güney Afrika'da Polis Protestocuların Üzerine Ateş Açtı: 2 Ölü

1 saat önce

Güney Afrika'nın Bekkersdal bölgesinde iyi hizmet talebi nedeniyle düzenlenen bir gösteride polisin açtığı ateş sonucu 2 protestocu hayatını kaybetti.

Güney Afrika'da Polis Protestocuların Üzerine Ateş Açtı: 2 Ölü, System.String[]
Güney Afrika'nın Bekkersdal bölgesinde iyi hizmet talebi nedeniyle düzenlenen bir gösteride polisin açtığı ateş sonucu 2 protestocu hayatını kaybetti.

Johannesburg Polis Sözcüsü Kay Makhubela, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestocuların yollar kapattığını, lastikleri yaktığını belirtti.

Makhubela, "Protestocular, yabancı uyrukların dükkanlarına yağmalamaya başladıktan sonra biz de onların üzerine plastik mermiler kullandık." dedi.

Protestocuların yürüyüş hakları olmasına rağmen başkalarının haklarını ihlal ettiklerini ifade eden Makhubela, "Bir kişi gözaltına alındı ve hala gerginlik devam ediyor. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi." ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerden Michel Mazibuko, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini kaydederek, "Hükümetimiz bize düşük maliyetli evleri sunmaya söz verdi ancak 1994'ten beri boşuna sabırla bekledik." diye konuştu.

Bekkersdal bölgesinde toplanan binden fazla protestocu, hükümetten elektrik, konut ve çevre temizlik gibi hizmetler talep ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:52 Kaynak: AA
Polis, Güney Afrika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! Sıla'dan Şarkı Alan Demet Akalın'dan Açıklama: İçimi Titretti! Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 02:06:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da Polis Protestocuların Üzerine Ateş Açtı: 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]